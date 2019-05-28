Задержаны мать погибшего в Лепеле ребенка и ее сожитель

Вчера утром 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила о том, что ее сын пропал в парке. В ходе поиска ребенка выяснилось, что женщина указала ложные сведения. При изучении записей камер видеонаблюдения установлено, что в парке она находилась одна. При осмотре жилья заявительницы в одной из построек обнаружено тело мальчика без признаков жизни. Следователи осмотрели место происшествия, установлены признаки криминального характера гибели ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.