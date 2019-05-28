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Задержаны мать погибшего в Лепеле ребенка и ее сожитель

В Лепеле задержаны мать погибшего двухлетнего малыша, а также ее сожитель. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.139 УК (убийство заведомо малолетнего), сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.

Вчера утром 23-летняя женщина обратилась в милицию и сообщила о том, что ее сын пропал в парке. В ходе поиска ребенка выяснилось, что женщина указала ложные сведения. При изучении записей камер видеонаблюдения установлено, что в парке она находилась одна. При осмотре жилья заявительницы в одной из построек обнаружено тело мальчика без признаков жизни. Следователи осмотрели место происшествия, установлены признаки криминального характера гибели ребенка. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
07:27 28/05/2019
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