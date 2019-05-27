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До старта II Европейских игр стадион «Динамо» патрулируют служебные собаки

На каждом контрольно-пропускном пункте стадиона «Динамо» патрулируют посменно две служебные собаки, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на официальный сайт МВД.


До старта II Европейских игр еще около месяца, но военнослужащие-кинологи войсковых частей 7434 и 5448 уже осуществляют досмотр прибывающих на стадион транспортных средств. Поставлена задача — не допустить взрывоопасные предметы на территорию спортивного объекта. Если пес «даст сигнал», то на место прибудет саперно-пиротехнический расчет.
Работоспособность служебных собак проверяют несколько раз в день. Для этого используют учебные закладки с запахом взрывчатых веществ, например, таких как пластит или тротил.

Кинологи несут службу по 12 часов. На каждом контрольно-пропускном пункте дежурят посменно две служебные собаки.

График зависит от физического состояния каждого животного. Как только кинолог замечает, что питомец устал или ленится, пса тут же меняют. Место отдыха — в тени. Вода — в достатке.

Как отметил главный ветеринарный врач отдела медицинского и ветеринарного обеспечения ГУКВВ майор медицинской службы Анатолий Малашкевич, все животные, которые будут нести дежурство во время II Европейских игр, обязательно привиты против бешенства и других инфекционных заболеваний, обработаны против клещей.


— Собаки каждый день проходят осмотр в пунктах дислокации и в местах несения службы, — уточнил А. Малашкевич. — В первую очередь обращаем внимание на активность собаки, так как это один из показателей ее здоровья, а также на состояние лимфатических узлов, слизистых оболочек и шерсти.

По периметру «Динамо» также выставлены 15 постов и два патрульных наряда из числа военнослужащих войсковой части 5448.


22:03 27/05/2019
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