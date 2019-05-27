



Из Москвы юная участница накануне привезла не только увесистый кубок, но и сертификат на 1 млн российских рублей.





Мы отправились в СШ № 53, где учится девочка. Не успела Мариам вернуться домой, как тут же поспешила в школу вместе с товарищами по творческому коллективу под руководством педагогов оттачивать музыкальный номер.





— С песней «Музыка дня» будем выступать в школе на выпускном вечере и затем на школьной линейке по случаю окончания учебного года, — рассказывает учитель вокала Ольга Махитко. — У нас много талантов. У кого есть хороший слух, занимаются вокалом, поют в хоре, эстрадном ансамбле.





— Талант Мариам когда проявился?





— Еще первоклассницей она поразила меня своей интонацией и звонкостью в голосе. Словно колокольчик. За 5 лет, считаю, достигла серьезных результатов в творчестве. Будем и дальше участвовать во всех интересных для нас конкурсах. В этом году уже попробовали свои творческие силы в отборочном туре на детский конкурс «Славянский базар — 2019». Не прошли, поскольку заняли 2-е место, но зато во весь голос заявили о себе в российском песенном шоу. Каждый ребенок был индивидуальностью. И выбрать кого-то одного оказалось делом сложным.





— Было круто выступать на такой большой сцене, — делится Мариам. — Очень волновалась за кулисами, но потом, когда вышла на сцену, взяла себя в руки.





— Мы изначально думали, что пойдем к Пелагее, — объясняет педагог. — Мариам шла с целью победить и добилась желаемого результата. Несмотря на юный возраст, она весьма целеустремленный человек.





— Мариам, на что потратишь миллион? — на прощание поинтересовались у юной певицы.





— Я уже решила, — моментально отвечает победительница. — Часть денег пойдет на новый iPhone, беспроводные наушники, горный велосипед, поскольку мой детский сломался. Также мы с родителями хотим купить дачу в Беловежской пуще, где живут дедушка и бабушка. А еще я скоро уезжаю на 2 месяца в Катар к родителям отца. Там мне обещали устроить райские каникулы.





Фото Сергея Шелега