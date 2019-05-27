Внимание! В Гродно ищут водителя, который сбил слабовидящего пешехода и скрылся
Вчера в Гродно в 10.15 возле магазина «Евроопт» на проспекте Янки Купалы водитель наехал на слабовидящего человека.
Он перебегал дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, сообщает grodno.mvd.gov.by.
Выясняют личность водителя и регистрационные знаки авто. Наехал на пешехода автомобиль серебристого цвета (предположительно «Дачия Логан» или «Рено Логан»). Просьба к очевидцам позвонить по номеру 102.
19:19 27/05/2019