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Внимание! В Гродно ищут водителя, который сбил слабовидящего пешехода и скрылся

Вчера в Гродно в 10.15 возле магазина «Евроопт» на проспекте Янки Купалы водитель наехал на слабовидящего человека.

Он перебегал дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, сообщает grodno.mvd.gov.by.

Выясняют личность водителя и регистрационные знаки авто. Наехал на пешехода автомобиль серебристого цвета (предположительно «Дачия Логан» или «Рено Логан»). Просьба к очевидцам позвонить по номеру 102.

19:19 27/05/2019
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