



Как сообщил телеграмм-канал Nexta, в милицию обратилась мама мальчика: мол, малыш исчез, когда они играли в парке. Но позже проверили видео — мать шла одна. А затем нашли и самого Ярослава — в хозяйственной постройке неподалеку от дома. Мальчик был мертв, пишет НН.





Пока неизвестна причина смерти малыша. Местная милиция не комментирует происшествие.





Известно, что мальчик жил с мамой Аленой. Ей — 23 года, родом Алена из-под Лепеля. Она заочно училась на психолога в Витебске, после некоторое время жила там с мужем Максимом. Родился ребенок — тот самый Ярослав.

Правда, после пара разошлась, оба вернулись в Лепель. Сын остался с Аленой. Максим, отец малыша, живет с другой женщиной, Алена — с новым сожителем. По словам родственников, Алена уже успела забеременеть от нового любовника.





Сестра Максима о двух родителях говорит коротко: «Бестолковые».





Максим — обычный рабочий, работал то тут, то там. Алена не работала нигде, так как была в декрете.





Другая сестра Максима обвиняет Алену в злоупотреблении алкоголем. Утверждает, что видела женщину выпившей, даже когда та играла с сыном.





Сейчас с Аленой, скорее всего, работают следователи. В каком она статусе — пока что неизвестно.



