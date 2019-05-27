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Нашли 3-летнего мальчика, которого искали с утра. Он мертв. Что известно?

27 мая с утра в Лепеле искали маленького ребенка. Пропал мальчик Ярослав, которому было 2 года и 8 месяцев.


Как сообщил телеграмм-канал Nexta, в милицию обратилась мама мальчика: мол, малыш исчез, когда они играли в парке. Но позже проверили видео — мать шла одна. А затем нашли и самого Ярослава — в хозяйственной постройке неподалеку от дома. Мальчик был мертв, пишет НН.

Пока неизвестна причина смерти малыша. Местная милиция не комментирует происшествие.

Известно, что мальчик жил с мамой Аленой. Ей — 23 года, родом Алена из-под Лепеля. Она заочно училась на психолога в Витебске, после некоторое время жила там с мужем Максимом. Родился ребенок — тот самый Ярослав.
Правда, после пара разошлась, оба вернулись в Лепель. Сын остался с Аленой. Максим, отец малыша, живет с другой женщиной, Алена — с новым сожителем. По словам родственников, Алена уже успела забеременеть от нового любовника.

Сестра Максима о двух родителях говорит коротко: «Бестолковые».

Максим — обычный рабочий, работал то тут, то там. Алена не работала нигде, так как была в декрете.

Другая сестра Максима обвиняет Алену в злоупотреблении алкоголем. Утверждает, что видела женщину выпившей, даже когда та играла с сыном.

Сейчас с Аленой, скорее всего, работают следователи. В каком она статусе — пока что неизвестно.


19:08 27/05/2019
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