Вот как бывает: машина сбила опору ЛЭП, а в результате загорелся дом

26 мая в 5 часов 29 минут в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в доме по проспекту Куйбышева в Витебске, сообщает МЧС.





Прибывшие к месту сообщения спасатели установили, что в результате столкновения легкового автомобиля с опорой линии электропередачи, произошел обрыв электрических проводов и падение их на крышу жилого дома, с последующим загоранием кровли дома.









На момент возникновения пожара в доме находилась 38-летняя хозяйка – дом покинула дом самостоятельно, до прибытия подразделений МЧС, не пострадала.





Огнем в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество, находящееся внутри.





Водитель легкового автомобиля салон покинул самостоятельно, в медицинской помощи не нуждался.