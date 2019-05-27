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Вот как бывает: машина сбила опору ЛЭП, а в результате загорелся дом

Необычная авария произошла в Витебске.

26 мая в 5 часов 29 минут в службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в доме по проспекту Куйбышева в Витебске, сообщает МЧС.

Прибывшие к месту сообщения спасатели установили, что в результате столкновения легкового автомобиля с опорой линии электропередачи, произошел обрыв электрических проводов и падение их на крышу жилого дома, с последующим загоранием кровли дома.


На момент возникновения пожара в доме находилась 38-летняя хозяйка – дом покинула дом самостоятельно, до прибытия подразделений МЧС, не пострадала.

Огнем в доме повреждены кровля, потолочное перекрытие, стены и имущество, находящееся внутри.

Водитель легкового автомобиля салон покинул самостоятельно, в медицинской помощи не нуждался.

17:40 27/05/2019
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