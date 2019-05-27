В их числе оказалась и минчанка Мариам Абделькадер, передает « Минск-Новости ».





Из Москвы юная участница накануне привезла не только увесистый кубок, но и сертификат на 1 млн российских рублей.









"Я уже решила, — отвечает победительница на вотпрос, как распорядится выигрышем. — Часть денег пойдет на новый iPhone, беспроводные наушники, горный велосипед, поскольку мой детский сломался. Также мы с родителями хотим купить дачу в Беловежской пуще, где живут дедушка и бабушка. А еще я скоро уезжаю на 2 месяца в Катар к родителям отца. Там мне обещали устроить райские каникулы".