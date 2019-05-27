Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Минчанка выиграла в шоу "Голос. Дети" миллион и рассказала на что его потратит

Российский Первый канал после скандала с дочерью Алсу объявил победителями всех финалистов шестого сезона вокального шоу «Голос.Дети».

В их числе оказалась и минчанка Мариам Абделькадер, передает «Минск-Новости».

Из Москвы юная участница накануне привезла не только увесистый кубок, но и сертификат на 1 млн российских рублей.


"Я уже решила, — отвечает победительница  на вотпрос, как распорядится выигрышем. — Часть денег пойдет на новый iPhone, беспроводные наушники, горный велосипед, поскольку мой детский сломался. Также мы с родителями хотим купить дачу в Беловежской пуще, где живут дедушка и бабушка. А еще я скоро уезжаю на 2 месяца в Катар к родителям отца. Там мне обещали устроить райские каникулы".

17:09 27/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Папа отвлекся: под Зельвой в аварии погиб младенец
Шокирующая статистика: число половых преступлений против детей выросло в 32 раза!
Ужас! Петербургскую четвероклассницу отец два года насиловал в Беларуси


Блоги
Валерий Щукин
Министр Шуневич покусился на независимость судов
Анатолий Лебедько
ПРАНАС
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё