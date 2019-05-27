Папа отвлекся: под Зельвой в аварии погиб младенец

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась днем 26 мая.





За рулем автомобиля Opel находился 35-летний житель Минска.





Мужчина отвлекся от управления и съехал на правую, а затем на левую обочину. Автомобиль опрокинулся.





Несмотря на то, что ребенок 2019 года рождения находился в детском удерживающем устройстве, он получил телесные повреждения, не совместимые с жизнбю - был доставлен в больницу, гно там скончался.