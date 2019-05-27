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Папа отвлекся: под Зельвой в аварии погиб младенец

В ДТП в Зельвенском районе погиб младенец.

По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась днем 26 мая. 

За рулем автомобиля Opel находился 35-летний житель Минска. 

Мужчина отвлекся от управления и съехал на правую, а затем на левую обочину. Автомобиль опрокинулся. 

Несмотря на то, что ребенок 2019 года рождения находился в детском удерживающем устройстве, он получил телесные повреждения, не совместимые с жизнбю - был доставлен в больницу, гно там скончался.  

15:42 27/05/2019
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