Папа отвлекся: под Зельвой в аварии погиб младенец
В ДТП в Зельвенском районе погиб младенец.
По информации ГАИ УВД Гродненского облисполкома, авария случилась днем 26 мая.
За рулем автомобиля Opel находился 35-летний житель Минска.
Мужчина отвлекся от управления и съехал на правую, а затем на левую обочину. Автомобиль опрокинулся.
Несмотря на то, что ребенок 2019 года рождения находился в детском удерживающем устройстве, он получил телесные повреждения, не совместимые с жизнбю - был доставлен в больницу, гно там скончался.
15:42 27/05/2019