Тайна контрабандного рейса Минск-Киев

В Украине продолжается расследование уголовного дела о самой тяжеловесной и загадочной за последние годы контрабанде сигарет, которые прилетели в Киев из Минска на самолете АН-12.





Однако за два года следствие не продвинулось ни на шаг в поисках организаторов контрабанды и обратилось в суд с ходатайством уничтожить вещдоки – сигареты производства гродненской фабрики «Неман», стоимостью более полумиллиона долларов.

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Всего в самолете АН-12, осуществившем чартерный рейс N4035, находился 1 млн. пачек сигарет марок NZ Gold и NZ Black производства гродненской фабрики «Неман». Вес партии составлял 18,4 т. По документам стоимость груза составляла $130 тыс., однако украинцы его оценили в $520 тыс.





Весь контрабандный груз арестовали и отправили на склад временного хранения аэропорта «Борисполь».





Досудебное расследование проводило Следственное управление прокуратуры Киевской области.





Сперва уголовное дело было возбуждено по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.204 (незаконное приобретение с целью сбыта или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий или других подакцизных товаров) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК Украины.





В ходе расследования было установлено, что грузополучателем сигарет значилась киевская фирма LLC DutyFree P. J. Ukraine, а груз отправила – офшорная компания Damoni LP, зарегистрированная в Шотландии.





В ходе допросов руководители украинской компании заявили, что никогда не имели дел с Damoni LP. Попытка разыскать и допросить представителя грузоотправителя успехом не увенчалась. Поэтому возбудили еще одно уголовное дело по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков).









Однако вскоре Damoni LP дало о себе знать. В адрес Киевской таможни пришло странное письмо от имени директора этой компании, в котором сообщалось, что компания расторгает договор с LLC DutyFree P. J. Ukraine о поставке белорусских сигарет, которые необходимо отгрузить в адрес польской компании Рhu depo sp.z.o.o., зарегистрированной в порту Гданьска.





А в июле 2017 года нанятые шотландской компанией адвокаты попытались в судебном порядке освободить сигареты от ареста, в чем было отказано в виду того, что груз является вещдоком по уголовному делу. С тех пор никто не заявлял о себе как о собственнике груза.





В итоге следствие пришло к выводу, что если собственника не удалось установить, то 2 тыс. коробок с белорусскими сигаретами являются бесхозными и хранить их за государственный счет весьма накладно. Только за первые полгода стоимость хранения контрабанды на складе превысила 2 млн. гривен ($75 тыс.).





В связи с этим следователь обратился в Соломенский районный суд Киева с ходатайством об уничтожении вещественных доказательств. Суд 13 мая ходатайство удовлетворил, назначив компанию, ответственную за исполнение решения. В судебном документе отмечается: «Постановление обжалованию не подлежит».





Судя по всему, уголовное дело о контрабанде белорусских сигарет будет либо приостановлено, либо вообще прекращено «в связи с невозможностью установления виновных лиц». Не смогло следствие выявить и вероятных пособников контрабандистов из числа служителей закона.





Официально уголовное дело возбуждалось «по факту возможного ввоза неустановленными лицами по предварительному сговору с представителями фискальной службы и правоохранительных органов подакцизного груза на территорию Украины без проведения обязательных таможенных процедур или с нарушением установленного порядка».









Логично предположить, что в ходе расследования украинские правоохранители просто обязаны были обратиться за помощью к своим белорусским коллегам, ведь контрабанда прилетела в Киев из Минска.





В Украине разрешение на получение правовой международной помощи можно получить лишь по постановлению суда, которые в обязательном порядке публикуются в открытом доступе. «Белорусскому партизану» таких документов найти не удалось.