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Тайна контрабандного рейса Минск-Киев

Следствие зашло в тупик, а белорусские сигареты на полмиллиона долларов украинский суд постановил уничтожить как бесхозные.

Тайна контрабандного рейса Минск-Киев
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В Украине продолжается расследование уголовного дела о самой тяжеловесной и загадочной за последние годы контрабанде сигарет, которые прилетели в Киев из Минска на самолете АН-12. 

Однако за два года следствие не продвинулось ни на шаг в поисках организаторов контрабанды и обратилось в суд с ходатайством уничтожить вещдоки – сигареты производства гродненской фабрики «Неман», стоимостью более полумиллиона долларов.
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Напомним, в апреле 2017 года пресс-служба Государственной пограничной службы Украины сообщила о задержании в аэропорту «Борисполь» 2 тыс. коробок с табачными изделиями, обнаруженных при оформлении чартерного грузового авиарейса Минск-Киев.

Всего в самолете АН-12, осуществившем чартерный рейс N4035, находился 1 млн. пачек сигарет марок NZ Gold и NZ Black производства гродненской фабрики «Неман». Вес партии составлял 18,4 т. По документам стоимость груза составляла $130 тыс., однако украинцы его оценили в $520 тыс. 

Весь контрабандный груз арестовали и отправили на склад временного хранения аэропорта «Борисполь».

Досудебное расследование проводило Следственное управление прокуратуры Киевской области.  

Сперва уголовное дело было возбуждено по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.204 (незаконное приобретение с целью сбыта  или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных табачных изделий или других подакцизных товаров) и ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебными полномочиями) УК Украины.  

В ходе расследования было установлено, что грузополучателем сигарет значилась киевская фирма LLC DutyFree P. J. Ukraine, а груз отправила – офшорная компания Damoni LP, зарегистрированная в Шотландии. 

В ходе допросов руководители украинской компании заявили, что никогда не имели дел с Damoni LP. Попытка разыскать и допросить представителя грузоотправителя успехом не увенчалась. Поэтому возбудили еще одно уголовное дело по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков).


Однако вскоре Damoni LP  дало о себе знать. В адрес Киевской таможни пришло странное письмо от имени директора этой компании, в котором сообщалось, что компания расторгает договор с LLC DutyFree P. J. Ukraine о поставке белорусских сигарет, которые необходимо отгрузить в адрес польской компании Рhu depo sp.z.o.o., зарегистрированной в порту Гданьска.

А в июле 2017 года нанятые шотландской компанией адвокаты попытались в судебном порядке освободить сигареты от ареста, в чем было отказано в виду того, что груз является вещдоком по уголовному делу. С тех пор никто не заявлял о себе как о собственнике груза. 

В итоге следствие пришло к выводу, что если собственника не удалось установить, то 2 тыс. коробок с белорусскими сигаретами являются бесхозными и хранить их за государственный счет весьма накладно. Только за первые полгода стоимость хранения контрабанды на складе превысила 2 млн. гривен ($75 тыс.). 

В связи с этим следователь обратился в Соломенский районный суд Киева с ходатайством об уничтожении вещественных доказательств. Суд 13 мая ходатайство удовлетворил, назначив компанию, ответственную за исполнение решения. В судебном документе отмечается: «Постановление обжалованию не подлежит».

Судя по всему, уголовное дело о контрабанде белорусских сигарет будет либо приостановлено, либо вообще прекращено «в связи с невозможностью установления виновных лиц». Не смогло следствие выявить и  вероятных пособников контрабандистов из числа служителей закона. 

Официально уголовное дело возбуждалось «по факту возможного ввоза неустановленными лицами по предварительному сговору с представителями фискальной службы и правоохранительных органов подакцизного груза на территорию Украины без проведения обязательных таможенных процедур или с нарушением установленного порядка».


Логично предположить, что в ходе расследования украинские правоохранители просто обязаны были обратиться за помощью к своим белорусским коллегам, ведь контрабанда прилетела в Киев из Минска. 

В Украине разрешение на получение правовой международной помощи можно получить лишь по постановлению суда, которые в обязательном порядке публикуются в открытом доступе. «Белорусскому партизану» таких документов найти не удалось.

Виталий Чижовский, "Белорусский партизан"
14:36 27/05/2019
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