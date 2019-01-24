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Имейте ввиду: с 27 июля запрещено курить во всех поездах!

С 27 июля 2019 года запрещается курение в пассажирских поездах всех сообщений.


Указанная норма закреплена в пункте 35 главы 11 Положения о государственном регулировании производства, оборота и потребления табачного сырья и табачных изделий, производства, оборота и использования электронных систем курения, жидкостей для электронных систем курения, систем для потребления табака, утвержденного Декретом Президента Республики Беларусь от 24.01.2019 №2 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь».

Об этом сообщает пресс-служба БелЖД. Та мнапоминают, что в межрегиональных белорусских поездах курение уже запрещено. Теперь запрет коснется и поездов международного сообщения. 

Обратите внимание! щапрет вводится не только на курение классических сигарет, но и электронных.



14:52 27/05/2019
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