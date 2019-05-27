



Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник космодрома Плесецк (Россия) генерал-майор Николай Нестечук.





При отрыве ракеты от стартового стола в нее ударил разряд молнии. Несмотря на это, вся техника отработала штатно, спутник вышел на орбиту в расчетное время.





Ранее источник ракетно-космической отрасли сообщил, что молния ударила в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты-носителя.





Запуск ракеты "Союз-2.1б" был проведен 27 мая в 09:23 (по Минску). В установленное время космический аппарат "Глонасс-М" был успешно выведен на расчетную орбиту.