Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Грязная нефть Продуктовые войны Куропаты Беларусь-Россия Выборы-2019 Убийство Павла Шеремета

Прям как целилась: молния ударила в ракету "Союз" во время старта

Молния ударила в ракету-носитель "Союз-2.1б" с космическим аппаратом "Глонасс-М" при старте с космодрома Плесецк.


Об этом сообщил журналистам в понедельник начальник космодрома Плесецк (Россия) генерал-майор Николай Нестечук.

При отрыве ракеты от стартового стола в нее ударил разряд молнии. Несмотря на это, вся техника отработала штатно, спутник вышел на орбиту в расчетное время.

Ранее источник ракетно-космической отрасли сообщил, что молния ударила в головной обтекатель и далее в третью ступень ракеты-носителя.

Запуск ракеты "Союз-2.1б" был проведен 27 мая в 09:23 (по Минску). В установленное время космический аппарат "Глонасс-М" был успешно выведен на расчетную орбиту. 

Источник: tass.ru
13:44 27/05/2019
Поделиться



Последние известия
ссылки по теме
Директор NASA сообщил, что первая женщина высадится на Луну в 2024 году
"Беспрецедентный скандал": гендиректор НИИ космического приборостроения сбежал за границу
На Землю обрушилась мощнейшая магнитная буря


Блоги
Петр Рудковский
Хто корміць "правых папулістаў"?
Павел Севярынец
Беларусізуем 3000 цэркваў!
Павел Знавец
Палітычная Заява беларускіх сацыял-дэмакратаў.
Александр Федута
Гражданин Саакашвили
Ольга Карач
Обращение к Лукашенко


Особое мнение


© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru 		О проекте
Почта
Реклама на сайте

   
Польскае Радыё