Михаил Гуцериев в эфире шоу заявил, что купит девушке квартиру в Минске, Российский олигархв эфире шоу заявил, что купит девушке квартиру в Минске, сообщает «Минск-Новости» со ссылкой на сайт телеканала НТВ









Чернова не вошла в список пяти победителей, которых выбрали Игорь Крутой, Диана Арбенина, Виктор Дробыш и Ёлка.





Но после оглашения результатов финалистов ждал сюрприз. Бизнесмен Гуцериев обратился к участникам проекта и заявил, что каждому финалисту купит квартиру в городе, где те живут.









«Ты супер!» — вокальный конкурс для детей, оставшихся без попечения родителей.





Дарья Чернова живет с тетей, учится на третьем курсе БГЭУ. Девушка занимается музыкой с самого детства. В будущем мечтает стать руководителем детской творческой студии и поехать на «Евровидение».



