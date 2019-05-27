В Цне утонул молодой парень
В Лунинецком районе во время купания в реке Цна утонул 23-летний парень
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Несчастный случай произошел вечером 25 мая вблизи агрогородка Дятловичи. Житель агрогородка Бостынь решил искупаться в реке. Его унесло течением, выбраться из воды самостоятельно он не смог. О произошедшем в милицию сообщили очевидцы.
В поисковых мероприятиях совместно с правоохранителями участвовали сотрудники общества спасания на водах.
"Водолазы 26 мая в 10.55 обнаружили тело погибшего примерно в 20 м от предполагаемого места трагедии. Молодой человек купался в запрещенном для этого месте", - сказали в областной организации ОСВОД.
Источник: belta.by
12:08 27/05/2019