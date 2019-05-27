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Дело медиков: академик Белецкий обжаловал приговор

Верховный суд Беларуси 31 мая рассмотрит в апелляционном порядке уголовное дело бывшего руководителя РНПЦ травматологии и ортопедии Александра Белецкого, которого суд первой инстанции приговорил к семи с половиной годам лишения свободы.


15 февраля Минский городской суд признал Белецкого виновным в получении взяток и назначил ему наказание в виде 7,5 года исправительной колонии усиленного режима. Белецкий в ходе предварительного расследования и на суде вину свою не признал и обжаловал приговор в установленном порядке.

"Апелляция по данному делу будет рассмотрена 31 мая в 9:30", - сообщили Sputnik в понедельник в Верховном суде.

Академик Белецкий проходит по так называемому делу медиков. За несколько месяцев до начала суда ему изменили меру пресечения, выпустили из СИЗО КГБ под домашний арест. 


Мингорсуд признал его виновным и согласился с позицией прокурора относительно срока наказания, назначив ему семь с половиной лет лишения свободы в колонии усиленного режима, суд также применил к нему конфискацию имущества. На 61-летнего академика в зале суда надели наручники.

Дело Белецкого известно тем, что по телевидению показали оперативную съемку задержания, когда при обыске оперативники КГБ нашли у него свыше 500 тысяч долларов.

Источник: sputnik.by
11:45 27/05/2019
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