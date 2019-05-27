Столичная прокуратура занялась мусором

В частности, прокуратура отметила плохую организацию раздельного сбора мусора на ряде площадок. С них несвоевременно вывозились отходы и обрезанные ветки. На ряде площадок не вовремя проводилась уборка, были замечены грызуны. Контейнеры для сбора вторичных материальных ресурсов были размещена на зеленой зоне, тротуарах.





Прокуратура также обращает внимание на смешивание отходов раздельного сбора. Отмечается, что при проектировании дворовых территорий не всегда учитывались требования к раздельному сбору.





По результатам мониторинга прокуратура требует разработать и утвердить программу по обращению с отходами в Минске, документацию для нового полигона ТКО, закончить строительство сортировочного предприятия в районе тростенецкого полигона, разместить во дворах площадки для раздельного сбора ТКО.