Раскрыто резонансное убийство бизнесмена в Березинском районе

По словам Василия Галя, преступник был хладнокровен. После выстрела в бизнесмена на трассе Минск - Могилев он поджег машину. Также спугнул выстрелом остановившегося рядом работника МЧС.





Как рассказал заместитель начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Владимир Тихиня, в октябре 2018 года знакомый с Метельским Сенкевич написал явку с повинной. Как выяснилось, подвозил его Светчиков - водитель менеджера Косяка, убитого через полгода после Метельского. Им предъявлены обвинения. Уголовное дело 24 мая поступило в Минский областной суд.