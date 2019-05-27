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Раскрыто резонансное убийство бизнесмена в Березинском районе

Завершено расследование резонансного убийства бизнесмена Сергея Метельского в Березинском районе в 2016 году, сообщил журналистам первый заместитель начальника главного следственного управления Следственного комитета Василий Галь, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Василия Галя, преступник был хладнокровен. После выстрела в бизнесмена на трассе Минск - Могилев он поджег машину. Также спугнул выстрелом остановившегося рядом работника МЧС. 

Как рассказал заместитель начальника главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) МВД Владимир Тихиня, в октябре 2018 года знакомый с Метельским Сенкевич написал явку с повинной. Как выяснилось, подвозил его Светчиков - водитель менеджера Косяка, убитого через полгода после Метельского. Им предъявлены обвинения. Уголовное дело 24 мая поступило в Минский областной суд.
10:52 27/05/2019
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