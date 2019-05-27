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Врачам рекомендовано больше не выписывать популярное лекарство от кашля

Специалистам системы здравоохранения необходимо прекратить назначение лекарственных средств, содержащих фенспирид, соответствующая рекомендация дана Республиканским центром экспертиз и испытаний в здравоохранении Беларуси.

Лекарства от кашля на основе фенспирида, в том числе популярный "Эреспал", были признаны опасными: как выяснили европейские медики, они могут приводить к проблемам с сердцем.

В феврале лекарства были отозваны и из белорусских аптек. Сейчас стоит вопрос о лишении их регистрации.

"Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) рекомендует отозвать (аннулировать) регистрационные удостоверения фенспирид-содержащих лекарственных средств. Данные лекарственные средства более не будут продаваться на территории стран Европейского союза", - сообщили в центре экспертиз и испытаний здравоохранения Беларуси.

Как рекомендовали в центре, специалистам системы здравоохранения необходимо прекратить назначение лекарственных средств, содержащих фенспирид. Кроме того, пациентам рекомендовано больше не применять лекарства на основе фенспирида.

В центре также уточнили, что профиль безопасности фенспирид-содержащих лекарственных средств оценен как неблагоприятный.


"Вопрос об приостановке и последующем прекращении действия регистрационных удостоверений фенспирид-содержащих лекарственных средств будет вынесен на заседание комиссии по лекарственным средствам и фармацевтическим субстанциям министерства здравоохранения", - заключили в центре.

Среди отозванных с белорусского рынка лекарств с фенспиридом - "Инспирон", "Сиресп", "Фенспирид" разных производителей, а также сам "Эреспал". Подлежали изъятию как таблетки, так и сиропы от кашля.

Sputnik
10:42 27/05/2019
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