Лекарства от кашля на основе фенспирида, в том числе популярный "Эреспал", были признаны опасными: как выяснили европейские медики, они могут приводить к проблемам с сердцем.





В феврале лекарства были отозваны и из белорусских аптек. Сейчас стоит вопрос о лишении их регистрации.





"Комитет по оценке рисков Европейского медицинского агентства (PRAC EMA) рекомендует отозвать (аннулировать) регистрационные удостоверения фенспирид-содержащих лекарственных средств. Данные лекарственные средства более не будут продаваться на территории стран Европейского союза", - сообщили в центре экспертиз и испытаний здравоохранения Беларуси.





Как рекомендовали в центре, специалистам системы здравоохранения необходимо прекратить назначение лекарственных средств, содержащих фенспирид. Кроме того, пациентам рекомендовано больше не применять лекарства на основе фенспирида.





В центре также уточнили, что профиль безопасности фенспирид-содержащих лекарственных средств оценен как неблагоприятный.









"Вопрос об приостановке и последующем прекращении действия регистрационных удостоверений фенспирид-содержащих лекарственных средств будет вынесен на заседание комиссии по лекарственным средствам и фармацевтическим субстанциям министерства здравоохранения", - заключили в центре.





Среди отозванных с белорусского рынка лекарств с фенспиридом - "Инспирон", "Сиресп", "Фенспирид" разных производителей, а также сам "Эреспал". Подлежали изъятию как таблетки, так и сиропы от кашля.