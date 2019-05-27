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Начальник дрогичинской милиции выезжал со двора и столкнулся с велосипедистом-подростком

Инцидент произошел 23 мая на улице Мелиоративной в Дрогичине.
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С этой стороны ехал начальник милиции
Юрий Коктыш, глава местного РОВД, выезжал на автомобиле из двора, а мальчик ехал на велосипеде мимо магазина в сторону больницы.

На выезде со двора в бок машины въехал велосипедист. Ребенок ударился, авто получил повреждения в районе переднего крыла, поврежден и велосипед.

В месте, где произошло дорожно-транспортное происшествие, видимость ограничена высоким зданием и забором.


Отец мальчика говорит, что сын получил ушибы, в больнице его осмотрели, и в тот же день он забрал сына.

— Я написал, что претензий к водителю не имею, — сказал отец ребенка.

Также он рассказал, что ездил с начальником милиции к эксперту оценивать повреждения автомобиля.

Источник: intex-press.by
10:30 27/05/2019
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