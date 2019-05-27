Юрий Коктыш, глава местного РОВД, выезжал на автомобиле из двора, а мальчик ехал на велосипеде мимо магазина в сторону больницы.





На выезде со двора в бок машины въехал велосипедист. Ребенок ударился, авто получил повреждения в районе переднего крыла, поврежден и велосипед.





В месте, где произошло дорожно-транспортное происшествие, видимость ограничена высоким зданием и забором.









Отец мальчика говорит, что сын получил ушибы, в больнице его осмотрели, и в тот же день он забрал сына.





— Я написал, что претензий к водителю не имею, — сказал отец ребенка.





Также он рассказал, что ездил с начальником милиции к эксперту оценивать повреждения автомобиля.