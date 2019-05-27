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Егерь получил огнестрельное ранение в голову в Минской области

Медики борются за жизнь егеря, который получил огнестрельное ранение в голову, сообщили Sputnik в понедельник в УВД столичного региона.

Инцидент произошел минувшей ночью в Минской области.

"Егерю причинены огнестрельные ранения в голову, подозреваемый задержан", - сказали в пресс-службе УВД Минской области.

По словам собеседника агентства, егерь с огнестрельным ранением помещен в медицинский военный госпиталь.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.

10:37 27/05/2019
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