Егерь получил огнестрельное ранение в голову в Минской области
Медики борются за жизнь егеря, который получил огнестрельное ранение в голову, сообщили Sputnik в понедельник в УВД столичного региона.
Инцидент произошел минувшей ночью в Минской области.
"Егерю причинены огнестрельные ранения в голову, подозреваемый задержан", - сказали в пресс-службе УВД Минской области.
По словам собеседника агентства, егерь с огнестрельным ранением помещен в медицинский военный госпиталь.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.
10:37 27/05/2019