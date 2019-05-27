Егерь получил огнестрельное ранение в голову в Минской области

Инцидент произошел минувшей ночью в Минской области.





"Егерю причинены огнестрельные ранения в голову, подозреваемый задержан", - сказали в пресс-службе УВД Минской области.





По словам собеседника агентства, егерь с огнестрельным ранением помещен в медицинский военный госпиталь.





В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за покушение на убийство.



