Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов по компьютерной безопасности, информирует enovosty.com/news.





Атака началась 7 мая. За минувшие недели хакеры вывели из строя тысячи служебных компьютеров, нарушили работу электронной почты и ряда городских сервисов, в том числе системы оплаты коммунальных услуг. Хакеры обещали прекратить атаку, если им заплатят 100 тысяч долларов в биткоинах.





Кроме Балтимора хакеры с помощью программы EternalBlue парализовали работу государственных органов в нескольких городах США от Пенсильвании до Техаса.





В ФБР и АНБ отказались от комментариев.









Отмечается, что программа EternalBlue использует уязвимости в операционной системе Windows. По словам источников The New York Times, АНБ США разрабатывало программу в течение года. В 2017 году данные о ней опубликовали на сайте Wikileaks.





Разработку АНБ использовали при атаке с помощью вирусов WannaCry и NotPetya. В первой атаке подозревали Северную Корею, во второй — Россию. Также программу используют хакеры из Китая.



