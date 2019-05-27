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Хакеры парализовали работу госорганов в нескольких городах США: требовали выкуп в биткоинах

Хакеры атаковали государственные сервисы города Балтимор в Мэриленде, используя программу EternalBlue, разработанную в Агентстве национальной безопасности (АНБ) США.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на экспертов по компьютерной безопасности, информирует enovosty.com/news.

Атака началась 7 мая. За минувшие недели хакеры вывели из строя тысячи служебных компьютеров, нарушили работу электронной почты и ряда городских сервисов, в том числе системы оплаты коммунальных услуг. Хакеры обещали прекратить атаку, если им заплатят 100 тысяч долларов в биткоинах.

Кроме Балтимора хакеры с помощью программы EternalBlue парализовали работу государственных органов в нескольких городах США от Пенсильвании до Техаса.

В ФБР и АНБ отказались от комментариев.


Отмечается, что программа EternalBlue использует уязвимости в операционной системе Windows. По словам источников The New York Times, АНБ США разрабатывало программу в течение года. В 2017 году данные о ней опубликовали на сайте Wikileaks.

Разработку АНБ использовали при атаке с помощью вирусов WannaCry и NotPetya. В первой атаке подозревали Северную Корею, во второй — Россию. Также программу используют хакеры из Китая.


Enovosti
10:03 27/05/2019
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