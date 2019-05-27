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На Донбассе ранен белорусский доброволец

Белорус попал под российские мины на Донбассе.

Белорус Дмитрий Рубашевский (позывной «Ганс»), который воевал на Донбассе в составе Добровольческого украинского батальона «Правый сектор», получил тяжелые ранения. Волонтеры объявили сбор средств на его лечение, пишет "Белсат".

Карта помощи - невесты Дмитрия: 5168755433533144 Корчак Галина



Дмитрий Рубашэвски (позывной «Ганс») - 27-летний белорусский доброволец из Бреста, сражается с 2015 года. В декабре 2017 года наградили орденом «Народный герой Украины», основанном украинскими волонтерами.

09:46 27/05/2019
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