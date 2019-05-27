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Рейтинг снимавшегося в Литве сериала «Чернобыль» выше рейтинга «Игры престолов»

На сайте IMDb историческую драму "Чернобыль" оценили самыми высокими баллами: ее рейтинг выше рейтинга сериалов "Игра престолов" и "Во все тяжкие".

Рейтинг снимавшегося в Литве сериала «Чернобыль» выше рейтинга «Игры престолов»

Для жителей Литвы этот сериал интересен и важен тем, что часть сцен снимали в стране, пишут ru.delfi.lt

В новом мини-сериале рассказано о Чернобыльской катастрофе на АЭС в 1986 году. Фильм из 5 серий заинтересовал телезрителей. Доказательство тому – отличная оценка на сайте IMDb. Если сложить баллы, которыми его оценили около 26 000 зрителей, выясняется, что его оценка составляет 9,6 баллов из 10, пишет The Sun.

09:18 27/05/2019
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