В Дрогичине в ДТП попал начальник местной милиции: его авто столкнулось с велосипедистом-подростком
В Дрогичине в дорожно-транспортное происшествие попал начальник местного РОВД Юрий Коктыш — его авто столкнулось с подростком на велосипеде.
С этой стороны ехал начальник милиции. Фото: Першы Рэгiён
«Першы Рэгіён» узнал некоторые подробности этой истории.
Инцидент произошел 23 мая на улице Мелиоративной. Начальник милиции выезжал на авто из двора, а мальчик ехал на велосипеде мимо магазина «Galas» в сторону больницы.
На выезде с дворовой территории в бок автомобиля въехал велосипедист. Ребенок ударился, автомобиль получил повреждения в районе переднего крыла, поврежден и велосипед.
В месте, где случилось ДТП, видимость ограничена высоким зданием и забором.
Отец мальчика говорит, что ребенок получил ушибы, его осмотрели в больнице, и в тот же день он забрал сына.
«Я написал, что претензий к водителю не имею никаких», — сказал отец ребенка.
С этой стороны ехал мальчик на велосипеде. Фото: Першы Рэгiён
По его словам, мужчина ездил с начальником милиции к эксперту в Пинск оценивать повреждения автомобиля.
08:40 27/05/2019