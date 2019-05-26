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В Дрогичине в ДТП попал начальник местной милиции: его авто столкнулось с велосипедистом-подростком

В Дрогичине в дорожно-транспортное происшествие попал начальник местного РОВД Юрий Коктыш — его авто столкнулось с подростком на велосипеде.

С этой стороны ехал начальник милиции. Фото: Першы Рэгiён

«Першы Рэгіён» узнал некоторые подробности этой истории.

Инцидент произошел 23 мая на улице Мелиоративной. Начальник милиции выезжал на авто из двора, а мальчик ехал на велосипеде мимо магазина «Galas» в сторону больницы.

На выезде с дворовой территории в бок автомобиля въехал велосипедист. Ребенок ударился, автомобиль получил повреждения в районе переднего крыла, поврежден и велосипед.


В месте, где случилось ДТП, видимость ограничена высоким зданием и забором.

Отец мальчика говорит, что ребенок получил ушибы, его осмотрели в больнице, и в тот же день он забрал сына.

«Я написал, что претензий к водителю не имею никаких», — сказал отец ребенка.

С этой стороны ехал мальчик на велосипеде. Фото: Першы Рэгiён

По его словам, мужчина ездил с начальником милиции к эксперту в Пинск оценивать повреждения автомобиля.

08:40 27/05/2019
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