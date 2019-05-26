С этой стороны ехал начальник милиции. Фото: Першы Рэгiён









Инцидент произошел 23 мая на улице Мелиоративной. Начальник милиции выезжал на авто из двора, а мальчик ехал на велосипеде мимо магазина «Galas» в сторону больницы.





На выезде с дворовой территории в бок автомобиля въехал велосипедист. Ребенок ударился, автомобиль получил повреждения в районе переднего крыла, поврежден и велосипед.









В месте, где случилось ДТП, видимость ограничена высоким зданием и забором.





Отец мальчика говорит, что ребенок получил ушибы, его осмотрели в больнице, и в тот же день он забрал сына.





«Я написал, что претензий к водителю не имею никаких», — сказал отец ребенка.





С этой стороны ехал мальчик на велосипеде. Фото: Першы Рэгiён





По его словам, мужчина ездил с начальником милиции к эксперту в Пинск оценивать повреждения автомобиля.