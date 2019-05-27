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ВОЗ официально признала игроманию болезнью

Ранее Всемирная организация здравоохранения рассматривала игровое расстройство как навязчивое поведение.

Всемирная организация здравоохранения официально признала заболеванием игровое расстройство, внеся его в новую редакцию Международную классификацию болезней. В субботу, 25 мая, государства-участники ВОЗ поддержали МКБ-11, в которое включено соответствующее заболевание, сообщает пресс-служба Организации.

Медики определяют игровое расстройство как форму игрового поведения при увлечении видеоиграми, которая характеризуется тремя симптомами. Во-первых, пациент утрачивает контроль над игрой – не контролирует ее продолжительность, интенсивность, частоту. Во-вторых,  отдает ей приоритет в ущерб другим видам деятельности, интересам и повседневным занятиям. В-третьих, повышает интенсивность игровой деятельности и не может остановиться, несмотря на негативные последствия.

В ВОЗ рассчитывают, что благодаря включению игрового расстройства в список заболеваний работники сферы здравоохранения будут уделять больше внимания мерам его профилактики и терапии.

МКБ-11 вступит в силу с 1 января 2022 года. 

ZN.ua
08:34 27/05/2019
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