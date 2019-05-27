Гимн Беларуси прозвучит на одной из площадей Парижа





Беларусский гимн прозвучит на одной из площадей Парижа в День Независимости. Об акции посольства нашей страны рассказал новый посол во Франции Игорь Фисенко в интервью беларусскому телевидению, пишет reform.by





К Дню Независимости будет приурочено несколько культурных мероприятий, в частности ансамбль Брестского пограничного отряда примет участие в фестиваль духовых оркестров. Он же и исполнит гимн в столице Франции.





«И вместе мы на одной из площадей Парижа исполним беларусский гимн — это уже традиционная акция посольства с тем, чтобы привлечь внимание простых парижан и другой публики к нашему национальному празднику», — сказал Игорь Фисенко.





Помимо развития культурных контактов, новый посол видит своей задачей увеличение туристического потока из Франции. Ежегодно нашу страну посещает около 15 тыс. французов, в том числе около 6 тыс. пользуются безвизом. Игорь Фисенко хотел бы за время своей дипломатической миссии добиться увеличения числа французов, посещающих Беларусь в несколько раз. Также он будет работать над увеличением товарооборота.









«Товарооборот увеличивается от года к году. В прошлом году мы добились прироста порядка 15%.Речь идет о том, что товарооборот достиг практически 400 млн долларов. С начала этого года мы регистрируем еще более уверенный рост. Практически речь идет о 20% роста товарооборота и нашего экспорта в том числе во Францию. Первой и самой важной позицией нашего экспорта во Францию является продукция деревообработки, как те же дома, деревянные конструкции и мебель», — сказал посол.





В планах — наращивание экспорта сложной технической продукции.





«Приоритетом в развитии нашего экспорта во Францию является поставка сложно-технической продукции. И надо сказать, что уже определенные наработки в этом отношении есть. Сюда, например, поставляется рентгеновское оборудование. Можно сказать, что наша техника зарекомендовала себя таким образом, что и во Франции она пользуется устойчивым спросом. Кроме того, наши изделия используются в таких отраслях, как обработка и хранение сельскохозяйственной продукции», — добавил он.