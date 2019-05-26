



В преддверии праздника корреспонденты МЛЫН.BY пообщались с сотрудниками и узнали 5 самых необычных фактов об Оперном и его артистах.





Если итальянский язык артисты изучают в консерватории, то с испанским и немецким, на которых исполняют множество опер, дела обстоят сложнее. Поэтому занятия с репетиторами для коллектива Большого театра — дело привычное. Более того, во время выступления за кулисами всегда находится преподаватель, который следит за произношением всех оперных солистов. И если белорусский зритель ошибку может и не заметить, коуча обмануть не получится.





Тяжело приходится и артистам балета, рабочий день которых начинается… с урока. 45 минут каждый из них, будь то ведущий солист сцены или артист кордебалета, обязательно разминается и разогревается. Только после этого они могут приступать к репетициям.





Многие зрители Оперного задаются вопросом, почему на втором и пятом этажах театра повсюду расстелены ковровые дорожки. Нет, это не связано ни с громкими дамскими каблуками, ни с желанием подольше сохранить пол чистым. Все намного проще. На этих этажах артисты балета проводят максимум своего рабочего времени: на втором находится сцена, а на пятом — репетиционные залы. Дорожки нужны для того, чтобы их ноги не мерзли, когда они перебегают из помещения в помещение.









В это сложно поверить, но в Большом театре 18 этажей! А ведь посмотрев на здание с улицы, никогда не скажешь. Все потому, что большинство из них спрятано под землей. Дополнительные этажи появились во время последней реконструкции, когда под сценой был вырыт котлован, глубина которого достигает 18 метров.





В фойе национального академического театра имени Янки Купалы (да и любого другого драматического театра) можно увидеть галерею портретов артистов. Почему ее нет в Оперном? Мы узнали ответ и на этот вопрос. Потому что количество артистов исчисляется здесь не десятками, а сотнями. Судите сами: 165 артистов оркестра, 120 артистов балета, 86 артистов-вокалистов, 82 артиста хора и 17 артистов миманса для массовых сцен. Никаких стен не хватит!