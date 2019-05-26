NEXTA: Ночью по тревоге подняли весь состав СК по Могилевской области
Сотрудников собрали на экстренное совещание.
В Могилевской области за взятку в крупном размере задержали сотрудника Следственного комитета, капитана Ю. Клопова. Об этом сообщает телеграмм-канал «NEXTA», передает «Белсат».
По этому поводу сотрудников областного СК ночью 25 мая подняли на экстренное селекторное совещание. На нем сообщили, что впредь следователи будут посещать в качестве экскурсий места заключения и смотреть фильмы о профилактике коррупции.
Официальных сообщений ни Следственного комитета, ни КГБ по поводу задержания на данный момент нет
Источник: МГ/МВ belsat.eu
16:28 26/05/2019