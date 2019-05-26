Вредны ли известные советские лекарства

Однако все чаще и чаще можно услышать, что препараты, которыми многие лечились с детства и до седых волос, оказываются вредными и опасными для здоровья. Так ли это и с какими проблемами можно столкнуться, используя эти препараты, «АиФ» рассказал врач-хирург, к. м. н. Максим Козорин.





Препаратов из советского прошлого нам в наследство досталось немало. Стоит отметить, что все они сегодня имеют более современные аналоги, так что у людей всегда есть свобода выбора в отношении средств с похожим спектром действия.









Марганцовка





Одно из средств, которые в Союзе практиковали постоянно, да и сегодня вспоминают нередко, особенно в домах, где появляются младенцы. Ведь перманганат калия является самым известным антисептиком как для наружного, так и для внутреннего применения. Его предлагают в следующих ситуациях:





- слабый раствор пьют при отравлениях, диарее и кишечных инфекциях;





- более концентрированным раствором (до 0,5%) обрабатывают открытые раны, язвы, пролежни и укусы насекомых;





- в педиатрии распространено купание младенцев с раствором марганцовки, он помогает заживить пупочную рану и обеззараживает воду;

марганцовкой производят полоскание ротовой полости при стоматите и гингивите;





- хорошо справляется этот препарат с высыпаниями при герпесе и ветряной оспе;





- ножные ванны с перманганатом калия помогают при излишней потливости и заживляют мозоли.





При разведении препарата нужно внимательно следить за тем, чтобы его кристаллы не попали на кожу и полностью растворились в воде, иначе они могут вызвать сильный ожог и раздражение кожи. Поэтому сначала рекомендуется приготовить более концентрированный раствор, а затем уже добавлять его в воду. Это важно в первую очередь при приеме раствора внутрь, а также во время купания ребенка.





Сегодня марганцовку практически невозможно встретить в обычных аптеках. Объясняется это не ее потенциальным вредом для здоровья человека, а тем, что перманганат калия является легковоспламеняющимся веществом, а при трении его кристаллов о железо или при нарушении условий хранения даже может произойти взрыв.









Бальзам «Звездочка»





Еще одно популярное средство — мазь «Звездочка». Она широко использовалась при многих проблемах со здоровьем.





Состав препарата преимущественно натуральный, что делает его достаточно безопасным при использовании. Однако все же есть у него ряд противопоказаний, которые надо учитывать, чтобы не допустить побочных эффектов.





Основными способами применения мази являются:





- лечение воспалительных заболеваний верхних дыхательных путей, а также профилактика их появления;





- терапия и предупреждение развития воспалительных заболеваний суставов и позвоночника;





- предупреждение и лечение радикулита;





- лечение болей в мышцах после физических нагрузок;





- комплексная терапия растяжений и прочих травм связок и сухожилий;





- снятие мигрени и других видов головной боли;





- избавление от зубной боли;





- терапия ушибов и синяков;





- комплексное лечение депрессии и подавленности;





- снятие чрезмерной утомляемости;





- размягчение мозолей и снятие отеков ног;





- терапия при кожных заболеваниях;





- устранение негативных последствий от укусов насекомых, а также ожогов медузы;





- снятие приступов тошноты при морской болезни;





- дезинфекция воздуха в помещении посредством использовании в аромалампе;





- лечение и профилактика гриппа.





Эффективность средства была проверена годами. При этом оригинальный рецепт до сих пор не имеет стопроцентного аналога: имеющиеся на рынке препараты схожего спектра действия лишь частично напоминают «Звездочку». Поэтому сегодня мази и бальзамы с таким названием снова начали появляться на прилавках аптек.





Конечно же, не стоит кидаться на нее и мазать на все и сразу. Такой препарат обладает рядом противопоказаний. Нельзя использовать ее при:





- непереносимости хотя бы одного из компонентов лекарственного средства (это может вызвать сильную аллергическую реакцию и, как следствие, развитие удушья);





- бронхиальной астме;





- бронхоспазме (в случае применения мази он может усилиться, что приведёт к нарушению или остановке дыхания);

коклюше;





- заболеваниях кожи.





Также не рекомендуется применять мазь «Звездочка» маленьким детям (до 3 лет), при беременности и в период лактации. При применении мази следует обращать внимание на реакцию кожи в месте нанесения препарата. При появлении сильного зуда, жжения, отека или высыпаний, схожих с крапивницей, надо прекратить ее использование.





Мазь Вишневского





Один из препаратов, доставшихся нам в наследство с советских времен и вызывающих немало споров у общественности. Его нередко называют опасным для здоровья. Но врачи с этим не всегда согласны.





Линимент бальзамический (второе название — мазь или линимент Вишневского) продолжает широко применяться в медицинской практике при различных заболеваниях, обладает высокой эффективностью и безопасностью.





В состав мази Вишневского входят три компонента, которые усиливают действие друг друга: березовый деготь, касторовое масло и ксероформ. Деготь — сильнейший природный антисептик, эффективный против большинства болезнетворных бактерий. Он усиливает кровообращение в месте нанесения и повышает способность тканей к регенерации, а также устраняет болевые ощущения, жжение и зуд. Касторовое масло помогает мази быстро проникать в ткани и является сильным успокоительным средством для пораженной кожи. Ксероформ подсушивает тканевую поверхность и усиливает антисептическое действие лекарственного препарата. В ряде случаев рекомендуется смешивать лекарство с бальзамом Шостаковского (винилином). Препараты усиливают действие друг друга и более активно помогают заживлению. Способность препарата стимулировать регенерацию кожи и более глубоких тканей позволяет применять его для лечения ожогов третьей степени, в этом случае они не оставляют после заживления сильных рубцов. Кроме того, мазь используется при внутренних воспалениях мочеполовой системы и молочных желез.





Ни в коем случае не следует использовать мазь Вишневского на свежих кровоточащих ранах. Это может привести к обильному кровотечению.





Есть мнение, что препарат способен спровоцировать развитие меланомы (рака кожи). Действительно, если дёготь воздействует на кожу в течение длительного времени (более 3 месяцев), он может стать причиной развития рака. Но при курсе лечения препаратом не более одного месяца и соблюдении рекомендаций специалистов такой опасности нет.





На сегодняшний день аналогов мази Вишневского не существует. Однако есть препараты, которые обладают схожим действием: это ихтиоловая мазь и левомеколь. Оба средства способствуют очищению раны от гнойных масс и ускорению заживления тканей.









Ихтиоловая мазь





Ихтиоловая мазь применяется для лечения кожных заболеваний (фурункулов, ожогов, прыщей, экземы, красной волчанки, рожистого воспаления), снятия болезненных проявлений при невралгии и артрите, а также в составе терапии в гинекологии и в урологии. Она активно используется и сегодня, т. к. доказала свой эффект.





Основной активный компонент препарата — ихтиол. Он содержит серу, этим объясняется специфический резкий запах препарата. Ихтиоловая мазь применяется местно, обладает антибактериальными свойствами, способствует снятию воспалений и болевых ощущений, а также оказывает кератопластическое действие, предотвращая ороговение кожных покровов.





Многим не нравится характерный запах препарата. Но в терапии на него приходится обращать внимание в последнюю очередь. Чтобы препарат не вызывал нареканий, его следует правильно наносить. При ряде заболеваний его используют тонким слоем, а после накрывают салфетками и заклеивают пластырем и бинтом. Мазь также широко используют для терапии прыщей, хотя на рынке полно аналогов. Но в этом случае ее лучше смешивать с вазелином, чтобы она не была такой агрессивной.





Советские препараты вполне неплохо комбинируются с современными средствами в качестве комплексной терапии различных заболеваний. Назвать их опасными сложно. Главное — соблюдать инструкции по их применению и не стараться назначать себе дозировку самостоятельно. По поводу применения даже проверенных и привычных лекарственных средств все равно стоит каждый раз советоваться с врачом.