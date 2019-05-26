В Беларуси снимают фильм о гомельской трагедии со спайсом





К работе над фильмом решил приступить беларуский режиссер и сценарист Владимир Зинкевич. «Меня настолько шокировала эта история, которая произошла ни где-то там, а здесь, у нас, в Беларуси, что появилось непреодолимое желание создать наглядное пособие для тех, кто еще допускает мысль о том, чтобы попробовать наркотики», – подчеркнул режиссер.







