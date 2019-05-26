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Главную награду Каннского кинофестиваля получил кореец Пон Чжун Хо

Он получил «Золотую пальмовую ветвь» за фильм «Паразиты».


72-й Каннский кинофестиваль объявил победителей, пишет reform.by

Главную награду фестиваля – «Золотую пальмовую ветвь» – получил корейский режиссер  Пон Чжун Хо за фильм «Паразиты» о бедной корейской семье, которая пытается исправить свое финансовое положение за счет богатой.

Гран-при достался сенегальцу Мати Диопу за фильм «Атлантика».

За лучшую режиссуру наградили братьев Жан-Пьера и Люка Дарденнов за фильм «Молодой Ахмед».


Лучшим актером признан Антонио Бандерас за роль в фильме «Боль и слава» Педро Альмодовара. Лучшей актрисой названа Эмили Бичем за роль в фильме «Малыш Джо» Джессики Хауснер.

Приз жюри достался «Отверженным» Ладжа Ли и «Бакурау» Клебера Мендосы-младшего.

Награда за лучший сценарий ушла Селине Скьямме за фильм «Портрет молодой женщины в огне».

72-й Каннский фестиваль проходил с 14 по 25 мая. Жюри основного конкурса возглавлял мексиканский режиссер Алехандро Гонсалес Иньярриту.

15:53 26/05/2019
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