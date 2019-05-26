В центре Лиды мужчина застрял между скамейкой и стеной здания. Спасали МЧС
Необычное ЧП с выездом спасателей произошло в Лиде.
Как передает lida.info в центре города у торгового центра «Континент» мужчина угодил в пространство между скамейкой и стеной и самостоятельно выбраться из «ловушки» не смог. Прохожие также не сумели помочь ему, пришлось на место происшествия вызывать спасателей. Уже они с помощью специального оборудования отделили часть скамейки от тротуара и вытащили мужчину. Видео спасательной операции появилось в Сети.
15:41 26/05/2019