



Оказывается, всему виной запрет областной госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте РБ. Почему речные трамвайчики бросили якорь и чем руководствовалась при запрете инспекция, выясняли корреспонденты «Вечернего Гродно»





Так в чём причина запрета?

Если коротко, то нерест. Ежегодно с 1 апреля по 30 мая в Гродненской области действуют ограничения на лов рыбы в связи с нерестом. Но при чём здесь небольшие катера, как в случае в гродненским такси на воде? Дело в том, что в этот период запрещено плавание всем без исключения маломерным судам. Это касается моторных лодок, катамаранов, катеров, гидроциклов и даже байдарок и парусников.





Поэтому гродненские речные трамвайчики включат мотор только 1 июня.





«Мы возим туристов, а не рыбаков»

При этом владельцы катеров планировали начать сезон с 1 мая. В прошлом году, когда, собственно, и началось курсирование такси по Неману, вышли на воду также в мае. Однако тогда проблем не было.





— Год назад никаких претензий со стороны инспекции в наш адрес не поступило. Очень хочется знать, какое отношение наше такси имеет к рыболовным запретам? Мы ведь не рыбаков возим, а туристов, — возмущается владелец катеров предприниматель Кирилл Лавров.





Отметим, что в Гродненской областной госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте РБ за минувший год произошло одно, но существенное изменение — там поменялся начальник. И если предыдущий руководитель относился к мини-круизам на Немане с пониманием, то новый занял куда более жёсткую позицию.





— Плавать запретили не мы, а законодательство. Согласно Правилам ведения рыболовного хозяйства и рыболовства, в период нереста, который сейчас как раз и происходит, запрещается использовать любые маломерные суда, — пояснил начальник областной госинспекции охраны животного и растительного мира Максим Мартынов.





По его словам, на Немане до плотины ГЭС в нерест очень высока концентрация рыбы. Чтобы отложить икру, она ищет укромные места, а движение по воде лодок с мотором обитателей реки пугает.





— Я не против того, чтобы прогулочные катера курсировали по Неману. Но есть закон, и работа нашей инспекции в том и заключается, чтобы закон беспрекословно выполнялся. Начиная с 1 июня курсировать будет можно, — добавил Мартынов.





Из-за запрета пришлось отказать польским туристам

По словам Кирилла Лаврова, весь май был расписан буквально по минутам. Воспользоваться такси и совершить поездку по Неману очень хотели гости из Польши. Но из-за «стоп-сигнала» от инспекции им пришлось отказать.





— Благодаря нам у польских туристов сложилось бы самое приятное впечатление о нашем городе. А теперь представьте, что они о нас думают, когда мы их «бросили». Было не очень приятно, когда о нас отозвались не в лучшем свете. Тут дело не только в репутации нашего такси, ухудшилось отношение ко всему Гродно. Нам очень обидно, — говорит предприниматель.





Кроме «моральных» потерь, бизнес Лаврова понёс и вполне реальные финансовые убытки. За май оплачена аренда пирса, которая, к слову, подорожала. Поднялась цена и на топливо.









— Любой другой на нашем месте поднял бы цены, чтобы компенсировать потери. Но мы решили их не менять. Сейчас активно пытаемся вернуть себе репутацию. В том числе и перед польскими туристами, — добавил Лавров.





Справка «ВГ»





Первое речное такси в Гродно заработало в мае прошлого года. Для этих целей в Москве были закуплены два маломерных катера на 4 и 6 мест, а на правом берегу Немана рядом с пивзаводом обустроили пирс. Идея была позаимствована в Друскининкае, где круизы проводят уже давно. Управляют судами владелец Кирилл Лавров вместе с напарником. Они учились на специальных курсах, сдали экзамены и получили удостоверение на управление маломерными судами. Ходить по Неману непросто, есть опасность наткнуться на мель или винтом зацепить подводный камень.





Экскурсия длится около 40 минут. За это время можно прокатиться от причала возле маяка к новому мосту, увидеть замки и Коложу, развернуться в сторону Румлёво. Средняя скорость катеров — 15–20 км/ч.





Прогулка для одного пассажира стоит 10 рублей. Дети до 6 лет катаются бесплатно. Для того чтобы судно вышло в рейс, надо как минимум четыре человека.