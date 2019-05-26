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Натоящая майская погода! На 27 мая: до +26 и грозы

Всю прошлую неделю белорусы наслаждались солнечной теплой погодой, однако теперь нас ожидает немного дождей и гроз.

Как сообщает belta.by со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в понедельник 27 мая будет облачно с прояснениями. В Гродненской и Витебской областях ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

Но особо холоднее при этом не станет. Температура воздуха ночью - от +6 до +12 градусов, днем - от +18 до +23. А на юге и вовсе до +26!

15:05 26/05/2019
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