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В Гродно водитель-милиционер сбил милиционера-мотоциклиста

В официальные сводки происшествие не попало.

24 мая 2019 года. ДТП в участием милиционеров в Гродно. Фото из телеграм-канала «Nexta»

Происшествие случилось утром 24 мая рядом с Октябрьским РОВД Гродно. Именно сотрудниками этого отдела оказались оба участника ДТП, сообщает «Белсат» со ссылкой на телеграм-канал Nexta.

Жизни милиционеров ничто не угрожает. Мотоциклиста забрала «скорая», но ничего, кроме ударов, врачи не диагностировали.

В официальные сводки происшествие не попало.

Источник: ДД/ИР belsat.eu
14:22 26/05/2019
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