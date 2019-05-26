Закончились медики — пошли к директорам заводов

Новая волна задержаний по подозрению в коррупции. По данным информированных источников «Белсата» , во вторник и среду задержали директоров станкостроительных заводов в Гомеле, Витебске и Орше.





Информация неофициальная, но достаточно оперативная. Сразу несколько руководителей белорусских станкостроительных заводов сидят сейчас в следственном изоляторе КГБ в Минске. Еще накануне на рабочем месте отсутствовали витебские директора: завода заточных станков – сейчас это ОАО «ВИЗАС» – и станкостроительного завода «Вистан». Аналогичная ситуация с директорами на гомельском ОАО «СтанкаГомель» и в Орше, на Станкозавод «Красный борец».





«Его задержали после командировки. Рабочие завода говорили – нет, никто ничего не слышал, а ближе к руководству говорили – да, такое было», – подтвердил «Белсату» неофициальную информацию Игорь Казмерчак, редактор Orsha.eu.









Также источники «Белсата» сообщили, что силовики интересовались работой руководства Гомельского завода станочных узлов, Минского завода автоматических линий, Минского завода Октябрьской революции и пинского «Кузлитмаша». Эти предприятия ранее входившили в состав холдинга «Белстанкоинструмент» на базе Минского станкостроительного завода, но холдинг уже распался.





«Станкостроительные предприятия давно не прибыльные, еле живые. Были попытки создать белорусско-российский станкостроительный холдинг, но не имели успеха», – считает экономический обозреватель Александр Заяц, заместитель главного редактора Tut.by.





Неприбыльные, так как регулируются государством. Система, когда предприятия принадлежат или контролируются государством, усиливает коррупционные настроения, утверждает Сергей Скребец, бывший «депутат палаты представителей».





«Огромные долги предприятий друг перед другом. И чтобы получить деньги после поставок, должен давать взятку. И чтобы были поставки, должен давать взятку. И это не зависит даже от директора, так как взятки берут главный инженер, начальник снабжения, начальник сбыта, те, от кого зависят тендеры и техэкспертизы», – полагает Скребец.





Коррупцией пронизаны все сферы жизни в Беларуси, считает экс-депутат: «Это там, где существует госсобственность, предприятия, где была посадка директоров, это там, где бюджетные деньги: медицина, пенсии, ЖКХ, сельское хозяйство».





Зато в телевизоре борьба с коррупцией и халатностью выглядит эффективно.





«Закончились медики, появилось время, пошли в новую сферу. Сейчас на носу выборы, властям выгодно поднимать тему борьбы с коррупцией», – считает Андрей Заяц.





Следственный комитет и КГБ пока не прокомментировали информацию о задержании руководителей станкостроительных предприятий.