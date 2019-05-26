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Активисты нашли 20 расстрельных ям около Кобыляцкой горы — вторых Куропат

Куропаты под Минском или 9-й километр черниговской шоссе под Гомелем, Хайсы под Витебском или Кобыляцкая гора под Оршей – все это места захоронения жертв коммунистического террора. Но если в Куропатах расстрельные ямы давно зафиксированы и описаны по крайней мере топографически, то в других местах массовых расстрелов эта работа еще впереди.

Исследование местности с помощью современной техники и старых карт устроили члены инициативы «Кобыляки. Расстреляные в Орше»

Около двух десятков расстрельных ям 1930-х годов нашли и указали активисты в лесу у Кобыляцкой горы под Оршей – на месте сталинских расстрелов. Члены инициативы «Кобыляки. Расстреляные в Орше» провели специальное исследование местности с помощью современной техники и старых карт, передает "Белсат".

«Специально для этого я нашел старые карты, за 1941 год, и на них видно, что старые дороги сохранились. Те контуры, которые были в 41-м году, по которым, возможно, возили на расстрел сюда людей, они сохранились», – говорит Игорь Станкевич, координатор инициативы «Кобыляки. Расстреляные в Орше».

Источник: МВ, Белсат

13:20 26/05/2019
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