



24 мая директор Американского аэрокосмического агентства (NASA) Джим Брайденстайн сообщил, что в 2024 году на поверхность Луны впервые ступит женщина, пишет пресс-служба агентства.





Он рассказал, что NASA планирует в 2024 году высадить на Луне экипаж космонавтов в рамках миссии "Артемида".





Старт программы намечен на 2020 год, тогда к спутнику Земли оправят беспилотный зонд "Артемида-1". Пилотируемая капсула "Артемида-2" будет работать на орбите Луны в 2022 году. В 2024 году на поверхность Луны космонавтов доставит "Артемида-3".









Кроме того, NASA планирует провести пять полетов, чтобы доставить все необходимое для строительства станции Gateway на поверхности спутника Земли.





Эта программа станет продолжением миссии Apollo, участники которой последний раз высадились на Луне в 1972 году, отмечает "Немецкая волна"





В 2020 финансовом году в NASA надеются получить из бюджета США $21 млрд, писало The Wall Street. $500 млн, по информации собеседников издания, агентство собирается потратить на исследование Луны.





Американские астронавты уже были на Луне. Первая в истории посадка произошла 16 июля 1969 года в ходе миссии США Apollo 11. Всего было шесть высадок, все произведены астронавтами американских миссий Apollo.



