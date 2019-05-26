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И так бывает: в Орше прошла сухая гроза

Региональные ресурсы продолжают сообщать подробности пятничной непогоды, когда атмосферный фронт принес в Беларусь дожди. Оршанский портал orsha.eu пишет, что 24 мая в их городе наблюдали редкое природное явление — сухую грозу.

Над западной частью Орши гремел гром и сверкала молния, но не было ни капли дождя, в городе было достаточно жарко — так описывает сухую грозу местный портал. Затем небольшой дождь все же прошел.

Сухая гроза — метеорологическое явление, при котором гроза наблюдается без осадков или при минимальном их количестве. Возникает при высокой температуре и низкой относительной влажности воздуха. Осадки при этом не успевают достичь поверхности земли, испаряясь в атмосфере. Молнии в таких условиях часто становятся причиной крупных пожаров.

TUT.by
10:36 26/05/2019
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