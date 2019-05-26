В Гомеле, спустя почти пять лет, установили «автора» оскорбительных надписей на здании еврейской общины
«Писателем» оказался футбольный фанат-неонацист, который ранее нападал на иностранцев с ножом и кулаками.
В декабре 2014 года, перед Новым годом, неизвестный в Гомеле осквернил здание общественного объедения «Гомельская областная еврейская община «АХДУТ». Он нанес на заборе циничную надпись и с помощью баллончика с краской нарисовал изображения нацистской символики. В январе 2015 года Гомельским городским отделом СК было возбуждено уголовное дело по статье 341 УК Республики Беларусь (Осквернение сооружений и порча имущества).
Как рассказал начальник 8-го управления (по Гомельской области) ГУБОПиК МВД Республики Беларусь Андрей Заяц, работа по раскрытию данного преступления все это время не прекращалась. Сотрудникам его подразделения совместно с коллегами из оперативного отдела исправительной колонии №15 ДИН МВД РБ удалось установить, что преступление совершил отбывающий там наказание участник околофутбольной неонацистской группировки, житель одной из деревень Гомельского района.
В 2017 году он был осужден на 7,6 лет лишения свободы за покушение на убийство иностранного гражданина не славянской внешности, которого ударил ножом. Ранее, в 2014 году, он был осужден на 2 года лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года за хулиганство. Тогда он ударил иностранца, студента одного из гомельских ВУЗов. На тот момент ему было всего 15 лет.
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