В Будве за появление в купальниках на улицах хотят ввести штраф
Власти главного курорта Черногории — Будвы — планируют ввести штрафы для отдыхающих.
Женщины за появление в купальном костюме на улицах города могут заплатить 600 евро, мужчины за прогулку с голым торсом — 500 евро. За еду и распитие напитков в общественных местах могут штрафовать на 700 евро, пишет портал Туристер.ру.
Власти Будвы хотят перенять опыт хорватского города Хвар, где существует система штрафов за появление на улицах в пляжном виде. Ранее, в 2016 году, аналогичные штрафы были введены в другом хорватском городе — Дубровнике. Сейчас вопрос находится в стадии рассмотрения. Мэрия призывает жителей обсудить идею и предложить правила поведения в городе. Среди предложений — введение штрафов за парковку в неположенном месте, громкую музыку, сушку белья на улице, выбрасывание мусора и даже за непрезентабельный внешний вид дома, нуждающегося в ремонте.
10:10 26/05/2019
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