Ученые поставили Леонардо да Винчи новый диагноз





"История да Винчи – это парадокс. Великий ум, который раскрыл загадки анатомии, натуральной философии и искусства, но провалился в доведении до конца многих проектов", - заявили автры исследования Марко Катани и Паоло Мазаррело.





Они обратили внимание на то, что изобретателю не хватало дисциплины, у него был странный распорядок дня и он часто недосыпал. Это, по мнению исследователей, может быть признаком СДВГ.





Ученые также отмечают, что да Винчи был левшой, а в возрасте 65 лет перенес инсульт, который затронул его левое полушарии, но оставил нетронутой речь. Это свидетельствует о том, что его доминирующим полушарием было правое, что встречается менее чем у пяти процентов населения. Кроме того, у художника была дислексия, на что указывают грамматические ошибки и зеркальный переворот букв при письме. Леворукость, дислексия и атипичное доминирование правого полушария часто встречаются у детей с нарушением развития нервной системы, в том числе с СДВГ.









Стоит отметить, что другие исследователи относятся к попытке поставить диагноз человеку, который умер 500 лет назад, достаточно скептически.



