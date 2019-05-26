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Ученые поставили Леонардо да Винчи новый диагноз

Международная группа ученых из Великобритании и Италии заявила о том, что Леонардо да Винчи страдал от синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Как сообщает Science Alert, исследователи обратили внимание на то, что художник и изобретатель не смог довести многие свои проекты до конца.


"История да Винчи – это парадокс. Великий ум, который раскрыл загадки анатомии, натуральной философии и искусства, но провалился в доведении до конца многих проектов", - заявили автры исследования Марко Катани и Паоло Мазаррело.

Они обратили внимание на то, что изобретателю не хватало дисциплины, у него был странный распорядок дня и он часто недосыпал. Это, по мнению исследователей, может быть признаком СДВГ.

Ученые также отмечают, что да Винчи был левшой, а в возрасте 65 лет перенес инсульт, который затронул его левое полушарии, но оставил нетронутой речь. Это свидетельствует о том, что его доминирующим полушарием было правое, что встречается менее чем у пяти процентов населения. Кроме того, у художника была дислексия, на что указывают грамматические ошибки и зеркальный переворот букв при письме. Леворукость, дислексия и атипичное доминирование правого полушария часто встречаются у детей с нарушением развития нервной системы, в том числе с СДВГ.


Стоит отметить, что другие исследователи относятся к попытке поставить диагноз человеку, который умер 500 лет назад, достаточно скептически.


ZN.ua
09:31 26/05/2019
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