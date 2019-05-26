Какую задачу поставили власти





— Было поручение из Администрации [президента] узаконить все церковные самострои, — рассказал собеседник портала в вертикали. Говорит, что распоряжение ушло на Госкомимущество, Мингорисполком, облисполкомы и другие органы власти.





Из слов еще нескольких источников следует, что согласно поручению власти на местах должны собрать всю информацию о церковных сооружениях и предоставить данные о том, какие из них работают без необходимых правоустанавливающих документов. Например, в каких храмах идут службы, несмотря на то, что они не введены в эксплуатацию. Ведь если в такой церкви что-то случится, то кто будет за это отвечать?





Поэтому после того как государство проведет инвентаризацию, религиозные организации должны узаконить проблемные сооружения за свои деньги. По словам нескольких источников, инвентаризацию надо завершить до конца года.





Как появились неузаконенные церкви





Как рассказали собеседники REALTY.TUT.BY в церковной среде, в Беларуси действительно есть храмы, на которые нет полного пакета правоустанавливающих документов. Это получилось по различным причинам.





Во-первых, не все документы бывают на старые церкви того же 18−19 века. Так происходит как минимум из-за того, что за последние сто лет земля и здание не раз переходили от одного пользователя к другому, а исходных документов на них могло не быть или они могли быть утеряны. Например, у общины есть разрешение на служение в двухсотлетнем храме с определенным адресом, но на этот храм нет ни техпаспорта, ни акта на землю.









Во-вторых, не все документы бывают на храмы, которые образовались в 90-е годы. Тогда объекты могли строиться либо священником вскладчину с местными жителями, либо колхоз мог выделять какое-нибудь сооружение под церковь. В итоге эти здания сейчас или не имеют госрегистрации, или принадлежат не тому, кто ими фактически пользуется.





Однако проблема неузаконенных построек не носит глобального характера, говорят собеседники. Но никто не отрицает, что политика по их узакониванию — правильная.



