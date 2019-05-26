Папа Римский приравнял аборт к найму киллера

Папа Римский Франциск в очередной раз высказался против абортов. Он заявил, что нельзя прерывать беременность, даже если плод тяжело болен, передает Associated Press в субботу, 25 мая.





"Законно ли выбрасывать жизнь, чтобы решить проблему? Можно ли нанять киллера для решения проблемы?" – заявил глава Ватикана.





По словам понтифика, вопрос противодействия абортам является не религиозным, а человеческим.





Напомним, ранее Папа Римский Франциск осудил аборты и сравнил их с преступлениями нацистов.