Папа Римский приравнял аборт к найму киллера
Глава Католической церкви призвал врачей спасать неродившихся детей даже в самых тяжелых случаях.
Папа Римский Франциск в очередной раз высказался против абортов. Он заявил, что нельзя прерывать беременность, даже если плод тяжело болен, передает Associated Press в субботу, 25 мая.
"Законно ли выбрасывать жизнь, чтобы решить проблему? Можно ли нанять киллера для решения проблемы?" – заявил глава Ватикана.
По словам понтифика, вопрос противодействия абортам является не религиозным, а человеческим.
Напомним, ранее Папа Римский Франциск осудил аборты и сравнил их с преступлениями нацистов.
08:28 26/05/2019