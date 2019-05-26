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В Лоевском районе устанавливаются обстоятельства смерти двухмесячного малыша

Трагический случай произошел в одной из деревень Бывальковского сельсовета.

Местная жительница обнаружила утром возле себя в кровати бездыханное тело сына. 26-летняя сельчанка сразу вызвала милицию и скорую. Прибывшие медики констатировали смерть двухмесячного ребенка.

Проверку по данному факту проводит Лоевский районный отдел Следственного комитета. Назначены судмедэкспертизы для выяснения точной причины случившегося.

— В ходе первичного осмотра повреждений на теле ребенка не обнаружено, — сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. — Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Как рассказали в районной комиссии по делам несовершеннолетних, в сельской семье воспитывались два маленьких ребенка.


— При посещении смотровыми комиссиями и медицинском патронаже негативных замечаний в отношении отца и матери не было, — подчеркнула заместитель председателя комиссии Людмила Журавская. — В связи со случившимся медработники проведут дополнительные профилактические беседы с матерями, воспитывающими малышей до года. Обратят внимание молодых мам на профилактику детского травматизма и синдром внезапной смерти младенцев.


Gomel.today
07:50 26/05/2019
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