Местная жительница обнаружила утром возле себя в кровати бездыханное тело сына. 26-летняя сельчанка сразу вызвала милицию и скорую. Прибывшие медики констатировали смерть двухмесячного ребенка.





Проверку по данному факту проводит Лоевский районный отдел Следственного комитета. Назначены судмедэкспертизы для выяснения точной причины случившегося.





— В ходе первичного осмотра повреждений на теле ребенка не обнаружено, — сообщила официальный представитель УСК по Гомельской области Мария Кривоногова. — Обстоятельства случившегося устанавливаются.





Как рассказали в районной комиссии по делам несовершеннолетних, в сельской семье воспитывались два маленьких ребенка.









— При посещении смотровыми комиссиями и медицинском патронаже негативных замечаний в отношении отца и матери не было, — подчеркнула заместитель председателя комиссии Людмила Журавская. — В связи со случившимся медработники проведут дополнительные профилактические беседы с матерями, воспитывающими малышей до года. Обратят внимание молодых мам на профилактику детского травматизма и синдром внезапной смерти младенцев.



