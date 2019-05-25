Международный день пропавших детей отмечается 25 мая





Учреждение этого дня произошло с подачи Европейской федерации по розыску пропавших и оказавшихся жертвами сексуальной эксплуатации детей и призвано привлечь внимание мировой общественной к проблеме исчезновения несовершеннолетних.





В связи с этим в преддверии каникул в поисково-спасательном отряде «Ангел» предлагают родителям напомнить детям о правилах поведения с незнакомцами. Основные принципы следующие: не садиться к таким людям в авто и не заходить с ними в лифт; не принимать навязчивых приглашений в гости и не звать в дом малознакомых; не употреблять алкоголь, наркотики и не принимать от незнакомцев никаких подарков и угощений.





Мамам и папам, подозревающим, что их сын или дочь пропали, рекомендуют обзвонить друзей ребенка, своих родственников и соседей. Стоит связаться и с учителем, который может знать, где ребенок (например, задержался на дополнительных занятиях либо в спортзале). Кроме того, советуют не медлить и обращаться в милицию по телефону 102 или в МЧС по номеру 112.





Полезным может оказаться осмотр детских вещей, тетрадок, дневников: вдруг найдется записка. Не лишне обзвонить больницы, бюро несчастных случаев. Следует также самому отправляться на поиски пропавшего и проверить ближайшие малолюдные места, стройки и гаражи. А еще обращаться за помощью к детям на улице: они могли что-то видеть.

Вот еще несколько полезных советов родителям, бабушкам и дедушкам от ПСО «Ангел»:

— при выборе детской одежды лучше отдать предпочтение яркой более заметной;





— вещи ребенка с его именем стоит оставить дома, ведь дети не будут опасаться тех, кто знает, как их зовут;





— не лишне положить в карман чада записку с номером и данными для связи с родителями, которые должны иметь у себя актуальное цветное фото их ребенка;





— важно удостовериться, что дети знают телефоны экстренных служб, родителей и свой домашний адрес;





— не оставлять ребенка без присмотра;





— правильно держать малыша за руку, а не позволять ему самому держаться за одежду или сумку взрослого;





— при движении через скопление людей ребенок должен находиться впереди сопровождающего;





— несовершеннолетнему стоит заранее объяснить: если потеряется, пусть остается на месте – так его скорее найдут, а обращаться за помощью нужно к милиционерам или к персоналу объекта, где случилась такая неприятность;





— если за 5-10 минут не удается отыскать ребенка, следует сразу лично, не поручая кому-то, звонить в милицию и обращаться к службе охраны объекта, где пропал малолетний.





Фото vk.com/angel_search



