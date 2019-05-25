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Юрий Зиссер подарил белорусским учебным заведениям пять орга́нов

Местный социальный фонд «Добра» передал пяти учебным заведениям Беларуси орга́ны. Покупку музыкальных инструментов профинансировал основатель TUT.BY Юрий Зиссер.

Видео "Варяг"

Два органа отправились в Пинск: музыкальные инструменты получили городской колледж и детская школа искусств. Остальные были переданы в профильные учебные заведения столицы.

В Пинской детской школе искусств TUT.BY сообщили, что благодаря подаренному органу в этом году планируется начать обучение по соответствующей специальности.

— Это просто мечта. Об этом мы боялась даже мечтать. Мы скоро объявим набор. У нас в регионе есть дипломированный органист. Она работает в нашей школе, — сообщила директор ДШИ Анна Цупа.

Кроме того, Юрий Анатольевич взял на себя часть расходов по организации фестиваля органной музыки Mater Misericordiae памяти кардинала Казимира Свёнтека. Масштабный музыкальный форум, организатором которого выступает Пинский горисполком и Пинская епархия Римско-католической церкви, откроется в столице Полесья 25 мая и соберет около 30 исполнителей и музыкальных коллективов из Беларуси, Украины, Польши и России. В программе — выступления учащихся профильных учебных заведений, талантливых молодых исполнителей и признанных мастеров. С программой фестиваля можно ознакомиться по ссылке.

Свое участие подтвердили такие именитые музыканты, как заслуженный артист России Даниэль Зарецкий, лауреаты международных конкурсов Константин Волостнов и Анастасия Сидельникова.

Гости фестиваля смогут насладиться звучанием одного из старейших органов страны, который построили в 1836 году. Сто лет спустя его капитально реконструировали, а в этом году закончилась реставрация, которую поддержал Юрий Зиссер. Работы безвозмездно проводил автор энциклопедии «Арганы Беларусi» Александр Бурделев, который, кстати, сейчас стал руководителем фестиваля.


16:35 25/05/2019
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