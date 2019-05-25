Леониду Борткевичу - 70 лет. Пять фактов о «песняре»

Это он пел «Александрину», «Веронику», «Белоруссию». Борткевич до сих пор управляет одними из «Песняров», образовавшихся после смерти Владимира Мулявина. Ниже - несколько фактов о нем.

Спроектировал кинотеатр в центре Минска

По образованию Борткевич - архитектор. Он учился в Минском архитектурном техникуме и успел даже немного поработать по специальности, прежде чем окончательно уйти в музыку. Минский кинотеатр «Октябрь» спроектирован, между прочим, на основании его дипломного проекта.

Хвастался, что был любовником Пугачевой

В одном интервью Леонид Борткевич рассказал, как бродячая гастрольная доля свела его в одном отеле с восходящей советской поп-звездой Аллой Пугачевой. И намекнул, что они провели ночь вместе. Пугачева же в ответ называла Борткевича фантазером.

Женился на олимпийской чемпионке

Это была звездная пара: «песняр» Леонид Борткевич и гимнастка Ольга Корбут.









Новость об их женитьбе порождала самые фантастические слухи: например, согласно городской легенде, Машеров позволил им сыграть свадьбу на своей даче в Дроздах.

Гражданин Беларуси и США

В 90-е Борткевич сделал совместный проект с белорусско-американским певцом Данчиком.









В конце 1980-х Борткевич с семьей уехал в США. Американская жизнь не сложилась: с Ольгой Корбут они развелись, сын попал в тюрьму за подделку долларов. Через 11 лет Борткевич вернулся в Беларусь.

Знает рецепт, как перевести белорусов на родной язык

«За полгода все белорусские дети разговаривали бы на родном языке абсолютно чисто. Повесил бы в каждой семье репродуктор на стенку, и белорусский канал транслировал бы с утра до вечера. Заставить детей слушать мы не сможем, но это будет происходить непроизвольно.





Я такой эксперимент проделал со своими заокеанскими внуками - они языка не знали, а через три месяца заговорили только потому, что родной язык долбит по голове и в ней задерживается то, что нужно», — говорил Борткевич в интервью.



