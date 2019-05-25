Неэмоциональность белорусов: правда или миф?

Минчан приглашают принять участие в необычном исследовании «Чувства города». Жители и гости столицы смогут узнать, насколько белорусы способны выражать свои чувства и какие эмоции они испытывают чаще всего. Акция пройдет 25 мая с 12:00 до 19:00 в ТЦ Galleria в поддержку спектакля «8 чувств, или Рождение человека» по инициативе Семейного-инклюзив театра «і» и компании velcom | A1. Постановку покажут 26 мая на сцене ДК Профсоюзов, пишет Интерфакс.





Согласно исследованию, Global Emotions 2018, изучавшего интенсивность проявления эмоций в более чем 145 странах мира, Беларусь относится к числу наименее эмоциональных стран. Но так ли это на самом деле? Какие чувства испытывают минчане чаще всего? Как различать эти чувства? Эти и другие вопросы, связанные с внутренним миром человека, затронет акция «Чувства города».





На первом этаже ТЦ Galleria разместится конструкция с яркими шарами, которые станут отправной точкой в мир чувств и эмоций. Чтобы стать участником исследования, необходимо ответить себе на вопрос: «Какое самое сильное чувство я испытал в ближайшее время?». Затем нужно взять шар и поместить его в специальный куб, который олицетворяет то чувство, которое выбрал участник активности. По завершении акции голоса будут подсчитаны, а с результатами исследования можно будет ознакомиться на сайте velcom.by.





Необычное мероприятие «Чувства города» приурочено к показу постановки «8 чувств, или Рождение человека» Семейного инклюзив-театра «i». К слову, премьера спектакля с аншлагом прошла 2 апреля в Республиканском Дворце культуры профсоюзов.





Новая постановка создана на основе трогательной истории юного актера инклюзив-театра – Кастуся Жибуля – мальчика с аутизмом, в которой он рассказывает о своих чувствах. Идея спектакля, его особое видение – в формате восьми новелл, каждая из которых посвящена тому или иному чувству, – принадлежит руководителю Семейного инклюзив-театра «i» Ирине Пушкаревой, которая выступила в качестве сценариста и режиссера-постановщика. В создании спектакля также приняли участие художественный руководитель театральной студии Kazou Ханс Салеминк и актер театра и кино Геннадий Фомин: они выступили режиссерами некоторых из восьми новелл.





Совместную белорусско-нидерландскую постановку «8 чувств, или Рождение человека» с участием детей и их родителей, включая детей с аутизмом, можно будет увидеть 26 мая в 19:00 на сцене Республиканского дворца культуры профсоюзов.



