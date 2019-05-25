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Собака укусила за голову годовалого ребенка под Полоцком

Собака укусила за голову маленького ребенка в Полоцком районе, сообщили в Следственном комитете.

"Днем 18 мая годовалый мальчик играл дома в одной из деревень Полоцкого района. Во время игры он, предположительно, потянул за хвост собаку, которая развернулась и укусила его за голову", - говорится в сообщении СК.

Родители вызвали скорую помощь. Ребенок госпитализирован, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, пишет Интерфакс. 

В рамках проверки следователями опрошены родственники и очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что собака принадлежит знакомому семьи, который приехал погостить на некоторое время. 

Следователи напоминают родителям о необходимости быть внимательными при игре ребенка с домашними животными, ведь предугадать поведение домашнего любимца практически невозможно. Берегите себя и своих близких.


14:49 25/05/2019
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