Собака укусила за голову годовалого ребенка под Полоцком

"Днем 18 мая годовалый мальчик играл дома в одной из деревень Полоцкого района. Во время игры он, предположительно, потянул за хвост собаку, которая развернулась и укусила его за голову", - говорится в сообщении СК.





Родители вызвали скорую помощь. Ребенок госпитализирован, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает, пишет Интерфакс.





В рамках проверки следователями опрошены родственники и очевидцы произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. Установлено, что собака принадлежит знакомому семьи, который приехал погостить на некоторое время.





Следователи напоминают родителям о необходимости быть внимательными при игре ребенка с домашними животными, ведь предугадать поведение домашнего любимца практически невозможно. Берегите себя и своих близких.



