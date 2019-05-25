



Андрюс Пулокас отметил, что литовский опыт может быть полезен — у нас общая история и сложившаяся еще в Советском Союзе практика, но в то же время у Литвы, как члена Евросоюза, другие современные подходы и ресурсы, пишет Конференция прошла в здании посольства Литовской Республики в Беларуси. Посол Литвыотметил, что литовский опыт может быть полезен — у нас общая история и сложившаяся еще в Советском Союзе практика, но в то же время у Литвы, как члена Евросоюза, другие современные подходы и ресурсы, пишет mlyn.by

В мероприятии участвовали около 50 человек: представители общественных организаций, государственных органов, студенты, сотрудники реабилитационных учреждений.





Сейчас в психоневрологических интернатах Беларуси проживает около 16 тысяч человек, что сопоставимо с населением небольшого районного центра. Все эти люди лишены дееспособности: не могут распоряжаться своими деньгами, учиться, официально работать, вступать в брак. Лишение дееспособности можно сравнить с гражданской смертью.





При поддержке Европейского союза с 2015 года Офис по правам людей с инвалидностью совместно с литовской организацией «Перспективы психического здоровья» занимается продвижением деинституализации — способа организации жизни общества, когда люди даже с самыми сложными проблемами со здоровьем могут жить без дискриминации.

Как белорусское государство реформирует интернаты?

В Беларуси основным драйвером реформирования системы помощи людям с психосоциальными инвалидностями являются общественные организации. Именно они разрабатывают инновационные проекты и новые сервисы.





К процессу активно подключается и государство. Заместитель начальника управления стационарных учреждений социального обслуживания и капитального строительства Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь Николай Орел отметил, что в 2013 году был принят первый закон, где закреплена услуга сопровождаемого проживания и индивидуальная программа реабилитации, прописаны обязанности специалистов по социальной работе.





- Ни один социальный институт не возникает просто так. Пока обществу нужны стационары, пока люди рассматривают их как выход — они будут существовать, — сказал Николай Орел. — Но человек с инвалидностью также должен получать социальные услуги, медицинскую и психиатрическую помощь, проживая дома.





Ситуация с психоневрологическими интернатами в Беларуси меняется в лучшую сторону. Если в 2006 году в Беларуси было 70 интернатов и очередь в них из 900 человек, то в апреле 2019-го — 50 и свободно. Также отмечаются успехи с деинституализацией детских домов-интернатов: с 2010 года на 42% сократилось количество детей с инвалидностью, которые там живут.





Директор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский (на фото) смотрит в будущее с оптимизмом. Он рассказал, что в Беларуси разрабатывается законопроект «О правах инвалидов и их социальной интеграции». Впервые появится целая статья закона о дискриминации, в которой будет содержаться точная формулировка. А это уже огромный шаг вперед.

Чем Беларуси может помочь европейский опыт?

Директор литовской организации «Перспективы психического здоровья» Кариле Левицкайте рассказала о литовском опыте реформирования интернатов:





— Сейчас в наших психоневрологических интернатах проживает 6 тысяч человек. Но мы работаем над деинституализацией. Создание альтернативы интернатам — долгий и дорогой процесс. Приходится с нуля выстраивать цепочку услуг, чтобы люди могли проживать дома.





С 2014 года в Литве реализуется большая программа деинституализации для детей, которые остались без родителей, и для людей с инвалидностью. Рассчитано, что программа будет работать до 2020 года. Ее бюджет — 50 миллионов евро. Уже есть впечатляющие результаты. Из 4 тысяч детей-сирот в интернатах осталось несколько сотен. Этого удалось достичь благодаря финансовому поощрению для семей, которые усыновляют детей, а также предоставлению сервисов для родителей: в первую очередь, услуг психологической помощи.





Благодаря новой программе для людей с инвалидностью удалось разработать систему отдельного проживания, но с персональными ассистентами.





Фото: Joe Wood